Медиум Шепс подозревается в жульничестве на популярном шоу «Экстрасенсы. Реванш» — зрители разочарованы Елена ГалицкаяМагический мир вновь оказался в центре внимания, но на этот раз не благодаря своим загадочным предсказаниям, а скандальному поведению одного из его представителей.