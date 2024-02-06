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Медиум Шепс подозревается в жульничестве на популярном шоу «Экстрасенсы. Реванш» — зрители разочарованы

Медиум Шепс подозревается в жульничестве на популярном шоу «Экстрасенсы. Реванш» — зрители разочарованы

Медиум Шепс подозревается в жульничестве на популярном шоу «Экстрасенсы. Реванш» — зрители разочарованы Елена ГалицкаяМагический мир вновь оказался в центре внимания, но на этот раз не благодаря своим загадочным предсказаниям, а скандальному поведению одного из его представителей.

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