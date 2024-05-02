Ученые пришли к выводу, что раньше магнитное поле Земли было в 30 раз слабее

Ученые, обследовавшие ископаемые свидетельства в Бразилии и Южной Африки, пришли к выводу, что в конце эдиакарской эпохи, около 590-560 млн лет назад, магнитное поле Земли было в 30 раз слабее нынешних значений.
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