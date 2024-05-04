LinkedIn оказалась негласным конкурентом соцсети X С тех пор как осенью 2022 года И...

LinkedIn оказалась негласным конкурентом соцсети XС тех пор как осенью 2022 года Илон Маск (Elon Musk) купил Twitter (теперь X), появилось множество альтернатив платформе микроблогов — от небольших стартапов и проектов с открытым исходным кодом до ресурсов с крупным финансированием, например, Threads от I*******m.