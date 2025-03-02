Руководитель ЦИСС Крыма: о бонусах для социальных предпринимателей, как попасть в реестр и какие направления выбирают участники СВО

Что за «плюшки» от государства получают предприниматели со статусом социальных, как попасть в заветный реестр и почему участники СВО выбирают самые трудные направления бизнеса? Об этом и многом другом мы говорили с руководителем Центра инноваций социальной сферы Фонда поддержки предпринимательства Крыма Екатериной Савичевой.