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Циципас – второй игрок в туре, которого Медведев побеждал 10 и более раз

Циципас – второй игрок в туре, которого Медведев побеждал 10 и более раз

Даниил Медведев обыграл Стефаноса Циципаса в четвертом круге в Шанхае – 7:6(3), 6:3. Россиянин повел в личке 10:4.

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