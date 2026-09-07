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ФедералПресс

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Екатеринбуржец по поддельным справкам получал выплаты за ранения на СВО

Екатеринбуржец по поддельным справкам получал выплаты за ранения на СВО

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 сентября, ФедералПресс. Верх-Исетский районный суд рассмотрел дело Евгения Матвеева, который выдавал себя за участника СВО.

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