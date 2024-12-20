В Томской области в рамках акции «Полицейский Дед Мороз» полицейские поздравили воспитанников Центра помощи детям, оставшихся без попечения родителей

Сотрудники полиции в рамках ежегодной акции «Полицейский Дед Мороз» при поддержке представителей Общественного совета посетили «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей Бакчарского района".
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