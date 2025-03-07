МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА МС

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Почему 8 марта в народе назывался "Кислые девки"

Почему 8 марта в народе назывался "Кислые девки"

Почему 8 марта в народе назывался "Кислые девки": История и традиции 8 марта в России и многих других странах отмечается как Международный женский день, однако у этого дня есть свои корни и традиции, уходящие в народную культуру.

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