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До инаугурации Трампа рынок акций будет демонстрировать положительную динамику

До инаугурации Трампа рынок акций будет демонстрировать положительную динамику

Индекс МосБиржи продемонстрировал одно из самых сильных дневных движений за последние годы. Причины такого движения кроются в:– неожиданном решении ЦБ,– низкой ликвидности на рынке,– массовом закрытии шортов и срабатывании стоп-лоссов.

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