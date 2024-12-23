До инаугурации Трампа рынок акций будет демонстрировать положительную динамику

Индекс МосБиржи продемонстрировал одно из самых сильных дневных движений за последние годы. Причины такого движения кроются в:– неожиданном решении ЦБ,– низкой ликвидности на рынке,– массовом закрытии шортов и срабатывании стоп-лоссов.
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