В Челнах перенесут отключение горячей воды из-за холодов

Исполком Набережных Челнов объявил о переносе начала гидравлических испытаний на 28 мая. Опрессовка, которая планировалась начать во вторник, 14 мая, в юго-западной части города (в поселках Сидоровка, ГЭС и Замелекесье), теперь пройдет позже.
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