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Прогноз погоды в Крыму на 17 октября

Прогноз погоды в Крыму на 17 октября

Прогноз погоды в Крыму на 17 октябряВ Симферополе +11 и небольшой дождьВ Севастополе +13 и облачно с прояснениямиВ Евпатории +13 и малооблачноВ Черноморском +13 и небольшой дождьВ Джанкое +13 и небольшой дождьВ Ялте +14 и небольшой дождьВ Алуште +14 и небольшой дождьВ Керчи +12 и дождьЧитать подробнее>>> .

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