В Госдуме предложили сажать в тюрьму за обман людей с помощью дипфейков

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов разработал законопроект, которым предлагается ввести в несколько статей Уголовного кодекса новый квалифицирующий признак - использование дипфейк-технологии.
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