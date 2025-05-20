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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

**Shift Up непринуждённо подтвердила, когда выйдет Stellar Blade 2** Вдохнов...

Shift Up непринуждённо подтвердила, когда выйдет Stellar Blade 2Вдохновлённый Nier: Automata постапокалиптический экшен Stellar Blade от южнокорейской студии Shift Up ещё не успел выйти на ПК, а разработчики уже активно планируют продолжение.

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