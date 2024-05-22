Жители Мангистау больше всех в стране тратят на кафе и рестораны

Казахстанцы стали тратить больше на питание вне дома, передают аналитики Finprom.kz. Согласно результатам выборочных обследований домашних хозяйств Бюро национальной статистики (БНС) АСПиР РК, в 2023-м годовая сумма у одной семьи по этой статье расходов приблизилась к 75 тыс.