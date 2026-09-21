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Россиян призвали не использовать одну и ту же тряпку для уборки разных помещений

Россиян призвали не использовать одну и ту же тряпку для уборки разных помещений

Уборка квартиры может стать настоящим испытанием, если не знать основных правил. Иногда после уборки дом кажется еще грязнее, чем до нее.

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