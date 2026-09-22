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Рубио: Украина атакует связанные с США суда с нефтью, это не может продолжаться

Рубио: Украина атакует связанные с США суда с нефтью, это не может продолжаться

Украина атакует суда с нефтью, связанные с США, это не может продолжаться. Об этом во вторник, 22 сентября, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

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