Не наемники, а комбатанты. Зеленский узаконил иностранцев в ВСУ

Кадровый дефицит офицеров у ВСУ настолько велик, что Офис президента перестал скрывать данный факт, и Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в порядок прохождения военной службы по контракту иностранцами и людьми без гражданства, позволяющий им служить на командных должностях в украинской армии.