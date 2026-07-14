Европейские Tesla на автопилоте уже проехали более 50 млн км: ежедневно пробег растёт на 577 тыс. км

Всего за 7,5 недели пробег вырос в 2,5 разаTesla сообщила, что владельцы электромобилей с системой FSD Supervised в Нидерландах, Эстонии, Бельгии, Литве и Дании уже суммарно проехали более 50 млн километров.
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