Трансфер по-киевски: как будут «сносить» Зеленского и причем тут «заморозка» войны

Роман Рейнекин. В связи с обострением украинской внутриполитической грызни все больше наблюдателей строят различные версии того, каким образом Киеву и его внешним спонсорам удастся выйти из этого политического клинча.
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