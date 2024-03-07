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Клопп о 5:1 со «Спартой»: «Результат намного лучше, чем игра. Уровень Нуньеса просто зашкаливает, он невероятно важен, даже когда не забивает»

Английская команда одержала победу со счетом 5:1 в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.  «Результат намного лучше, чем игра.

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