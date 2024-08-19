Лето, горы и традиционная кухня: проект VK Места побывал в Республике Адыгея

МОСКВА, 19 августа, ФедералПресс. Участница «Студии СОЮЗ», канала Slow Slow Cow, актриса и ведущая Елена Гущина, телеведущий Игорь Лантратов и блогер Роман Гриценко, отправились на изучение туристических маршрутов Республики Адыгея в составе съемочной группы проекта VK Места.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии