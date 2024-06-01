PlayStation готовит новую презентацию на Summer Game Fest с играми от внутренних студий П...

PlayStation готовит новую презентацию на Summer Game Fest с играми от внутренних студийПроверенный инсайдер Midori заявляет, что Sony еще не начала анонсировать то, что компания подготовила для Summer Game Fest, и прошедшая презентация State of Play была лишь затравкой.
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