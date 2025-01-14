В Энгельсе в Саратовской области из-за атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) повреждено промышленное предприятие.
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В Энгельсе в Саратовской области из-за атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) повреждено промышленное предприятие.
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