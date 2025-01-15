Индия планирует сократить доли в пяти государственных банках

Индия может снизить долю правительства в пяти государственных банках путем продажи акций или продажи акций самими кредиторами крупным инвесторам, что позволит им выполнить требования по минимальным нормам публичного владения, пишет Bloomberg, ссылаясь на заявления правительственного чиновника.
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