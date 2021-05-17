Глава Академии РАН сетует на деидеологизацию образования/и какая идеология нас объединит?

Медвежий уголПолитикаГлава Академии РАН сетует на деидеологизацию образования/и какая идеология нас объединит? Радуют меня заявления, так скажем, ответственных лиц. Мне они напоминают доброе советское кино «Тайна, известная всем».Вернуться к статье214НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИИринаЕсли большевики -коммунисты и их сторонники создали во всём СВОЁ Государство ,то Ментально озлобленные враги коммунистов из захваченных ими республик СССР создали АНТИ-СССР и АНТИ-Россию , поэтому ,никакой нормальной идеологии для своей страны и народа у них не может бытьMike MikeЧитаем 13-ю статью Конституции: «Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной».Mike MikeЧитаем 13-ю статью Конституции: «Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной».ИИринаНу да ,а еще в Конституции написано ,что Россия светское Государство .Mike MikeИ что не так?ИИринаТАК -это когда Церковь отделена от Государства -если в Конституции написано ,что страна -светское Государство ,а ваша антисоветская клика после захвата РСФСР за деньги русского народа понатыкала более 30 тысяч церквей ,храмов ,мечетей ,синагог ,церковные праздники приравнены к государственным . Чиновники в церквях со свечками отсвечивают на телекамеры .Mike MikeТы совершенно тупая!))) Назови мне ХОТЬ ОДНОГО попа в правительстве? РПЦ - чисто коммерческая организация! И вот походы в церковь чиновников - личное дело самих чиновников. Если они считают, что это нравится электорату - могут хоть лоб там себе расшибить.ИИринаДа ,вы ,враги коммунистов ,не только нарушаете свои законы и Конституцию ,но и трусливо оправдывает это . Поэтому ,вы из захваченных вами республик СССР создали Государства не для честных людей ,а для преступников .Рауф РастовОб общем понятии идеологии на данный момент существует великое множество различных представлений и это обстоятельство может послужить достаточным основанием для авторской замены вопроса о том, что является идеологией (в чём заключается её сущность) на вопрос от том, как в России должна представляться идеология (в чём должна заключаться её сущность). На мой взгляд идеология должна представляться как мировоззренческая рефлексия и саморефлексия действующих субъектов под углом зрения их собственных интересов, являющаяся концептуально-ценностно-нормативным обеспечением форм и способов культурной организации их текущего и перспективного жизнеустройства. Государственная идеология, соответственно, должна представляться как мировоззреческая рефлексия и саморефлексия конкретно-исторической нации под углом зрения государственных интересов её страны, являющаяся концептуально-ценностно-нормативным обеспечением форм и способов культурной организации её текущего и перспективного развития. И, наконец, наша национальная идеология (идеология российской нации) должна представляться как мировоззренческая рефлексия и саморефлексия российской нации под углом зрения её собственных интересов, являющаяся концептуально-ценностно-нормативным обеспечением форм и способов культурной организации её текущего и перспективного развития. Идеология не является и вовсе не должна быть наукой. В связи с этим к ней не должны предъявляться требования относительно её соответствия строгим критериям истинности научной теории, поскольку в самом содержании понятия идеологии, кроме всего прочего, необходимо должна присутствовать и консенсуальная составляющая. В то же время любая идеология необходимо должна иметь и собственный теоретико-методологический базис – то есть в ней должна быть и научная составляющая. В текстах вышеизложенных определений эти обе составляющие обозначены фрагментом словоупотреблений «мировоззренческая рефлексия и саморефлексия …под углом зрения её собственных интересов». В структурном отношении содержание понятия идеология должно быть представлено в виде следующей функциональной триады подсистем: идеОлогии (обоснование Сущего), идеАлогии (обоснования Должного) и Кодекса фундаментальных норм и принципов (свода наиболее общих норм-концептов, которые суть не что иное, как субъективно преобразованные объективные нормы, императивы норм-реалий). Таким образом, идеология рождается только тогда, когда действующие субъекты, исходя из собственных мировоззренческих представлений и сообразуясь с осознанными образами самоидентификации и осознанием собственной роли в окружающем мире, приходят к консенсусу относительно общей для всех системы фундаментальных ценностей и общей для всех системы наиболее общих правил для обеспечения культурной организации конкретно-исторических форм своего жизнеустройства (продолжение следует).Mike MikeИрин, а климакс это очень сложно?))) Крыша едет же?))) Для каких преступников? Ты готова всех назвать преступниками, тварь большевистская? А то, что твои сраные краснозадые кумиры уничтожали людей МИЛЛИОНАМИ - это не преступление?Рауф РастовВсегда ли понятие идеологии должно быть сопряжено с её носителем в виде определённого класса или сословия? Возможна ли государственная идеология? Возможна ли национальная (общенациональная) идеология? Для ответов на эти вопросы придётся предварительно ответить на некоторые сопутствующие вопросы. Возможно ли общество без классов и сословий? Если такое общество невозможно, то может ли общество, разделённое на классы и сословия, обрести свою государственную и национальную идеологию, учитывая обусловленность любой идеологически-правовой надстройки соответствующим экономическим базисом? Возможно ли наличие в таком обществе солидарных отношений для налаживания конструктивного взаимодействия между классами и сословиями при имеющихся классовых и сословных противоречиях? Для ответов на последние вопросы нам необходимо будет, в свою очередь, разрешить некоторые теоретико-методологические проблемы (продолжение следует).Рауф РастовРассмотрим наши вопросы через призму рассмотрения диалектического закона об единстве и борьбе противоположностей, в свою очередь преломлённого через диалектику единичного, особенного и общего. Согласно мнению доктора философских наук Н.А. Исмукова «закон единства и борьбы противоположностей и диалектика единичного, особенного и общего как по своей форме, так и содержанию в целом идентичны. Оба они отражают способ существования предметов и явлений объективного мира через взаимопереходы противоположных сторон, единичного и общего, выражают всеобщность движения и направленность развития». То, что развитие есть борьба противоположностей, вряд ли можно оспаривать, однако в своё время В.И. Ленин, неправомерно игнорируя состояние очевидного единства противоположностей, допустил абсолютизацию стадии их борьбы: «Единство, совпадение, тождество, равнодействие противоположностей условно, временно, преходяще, релятивно. Борьба взаимоисключающих противоположностей абсолютна, как абсолютно развитие, движение» (Ленин, ПСС, т.21, стр.317). Бесклассовое общество невозможно и будет всегда невозможно, поскольку даже общество, изначально составленное из представителей одного и того же класса, со временем будет неизбежно расслаиваться на классы и сословия. Но при этом нельзя отрицать возможность установления бесконфликтного развития любого такого общества путем снятия антагонистических, разрушительных противоречий. А теперь попытаемся взглянуть на проблему закона единства и борьбы противоположностей через призму диалектики категорий единичного, особенного и общего, как это предлагает философ Н.А. Исмуков: «Единство противоположностей скорее всего заключено в особенном. Именно наличие особенного в каждом или в каждой группе предметов и явлений сохраняет их лицо и стабилизирует существующее состояние отношений в мире. Нужно полагать, таким образом, что противоположности в своем движении друг к другу образуют нечто особенное, «золотое сечение», которое замедляет, затупляет агрессию их движения, борьбы, гармонизирует отдельное, образует и обеспечивает состояние его диссипативности. В литературе по проблеме законов диалектики, на наш взгляд, упускается именно этот важный момент, который и даёт повод для абсолютизации борьбы противоположностей». К этому я могу добавить, что, отвечая на последние вопросы, нам также нужно будет взять на вооружение принцип дополнительности (иногда его представляют в более расширенном формате как принцип дополнительности и интервальности) и принцип необходимости и достаточности. Вопрос о возможности наличия солидарных отношений для налаживания конструктивного взаимодействия в классовом обществе содержит в себе момент избыточности требований и в этом случае нам потребуется лексическая правка вопроса. Итак: возможна ли необходимая и достаточная мера солидарных отношений для налаживания конструктивного взаимодействия в классовом обществе? А это уже совсем другой коленкор. (продолжение следует).Рауф РастовА как нам разрешить главную проблему соответствия базиса и надстройки? Для этого нужно снова обратиться к упомянутым методологическим инструментариям. Разрешение (примирение) противоречий через призму диалектики единичного, особенного и общего проиллюстрируем на простом бытовом примере. Требуется костюм для походов на работу. Костюм белого цвета будет слишком светлый (маркий), а чёрного – наоборот, будет слишком тёмный (мрачный). Выбирается костюм серых тонов. Серый костюм – это и есть то особенное в нашем примере, в котором разрешаются (примиряются) противоречия между «слишком светлый (маркий)» и «слишком тёмный (мрачный)». Поскольку в соотношении базиса и надстройки определяющая роль принадлежит базису, то нам нужно в первую очередь привести этот базис в такое состояние, которое позволит подвести под него надстройку с общенациональными характеристиками. Однако это не является самоцелью, поскольку нам в любом случае придётся разрешить противоречия между основными социально-экономическими укладами путём приведения экономического базиса в состояние особенного. Таким особенным может стать многоукладная экономика в масштабе всей страны. Ведь, с одной стороны, идеология и законы социалистического строя, гарантируя обеспечение хотя бы минимально необходимых потребностей каждого члена общества, при этом подавляют частную инициативу, что в значительной мере ограничивает производительные силы страны. В конечном итоге (при рассмотрении этого вопроса в рамках достаточного исторического масштаба) это приводит к такому хроническому отставанию социально-экономического развития страны, которое уже чревато не только новой революцией, но и исчезновением самой страны в качестве субъекта истории. А с другой стороны, идеология и законы капиталистического строя, поощряя частную инициативу, при этом не способны разрешить проблему ограничения хищнических инстинктов собственнического эгоизма в разумных пределах. Но как избежать подавления частной инициативы в тех областях экономики, в которых она приводит к максимальному экономическому эффекту и в то же время всячески ограничивать проявления инстинктов эгоизма в тех пределах, которые необходимы для обеспечения гармоничного социально-экономического развития. Для этого нужна многоукладная экономика, в которой преимущества плановой экономики социализма сочетались бы с преимуществами капиталистической частной инициативы. Таким образом, переход к многоукладной экономике может стать мощным фактором экономического развития страны и ускоренного разрешения многих назревших социально-экономических проблем. В рамках социалистического уклада можно организовать деятельность тех отраслей и крупнейших государственных компаний, в которых планирование и социалистические методы хозяйствование приводят к максимальным синергическим эффектам. А на те отрасли и сферы деятельности, в которых частная инициатива приводит к гораздо большей экономической эффективности, можно распространить капиталистический уклад. Кроме того, могут понадобиться и некоторые гибридные варианты - так называемые смешанные общества, которым отводилась бы важная промежуточная роль стабилизатора и балансира всей экономической системы страны (продолжение следует).Рауф РастовСколько базовых идеологий должно быть у Великой России? Как минимум четыре. Дело заключается в том, что любая идеология, подобно двуликому Янусу, должна быть обращена вовнутрь и вовне. Если, к примеру, вести речь о государственной идеологии Великой России, то одно из основных затруднений соответствующих идеологических изысканий заключается в том, что идеологическая самоидентификация Великой России как особенной цивилизации возможна лишь с одновременной её идеологической представленностью всему миру. Поскольку внутренняя и внешняя идеологии настолько органически взаимосвязаны, что они не могут быть представлены в отрыве друг от друга. В свою очередь внешняя идеология нашей страны должна органически и конструктивно встраиваться в идеологию общепланетарного масштаба. Таким образом, все наши идеологические изыскания должны фокусироваться на необходимом и достаточном масштабе развёртывания динамики целостного бытия Великой России. А именно – наряду с идеологией, отражающей сущностные смыслы собственного бытия, она одновременно должна представить миру свои представления и об общепланетарной идеологии, отражающей уже сущностные смыслы бытия всего человечества. Только в таком макроконтексте и на фоне глобального ландшафта взаимодействия трёх основных типов цивилизаций (западной, восточной и особенной российской) становятся возможными как идеологическая самоидентификация, так и идеологическая представленность Великой России. Аналогичным образом обстоит дело с нашей национальной идеологией (идеологией российского общества). Если внутренняя идеология (идеологическая самоидентификация) указывает на цели внутреннего развития российского общества и способы достижения этих целей, то внешняя идеология (идеологическая представленность российского общества внешнему миру) должна определять роль нашего общества в развитии тех гуманитарных структур и сообществ, которые в той или иной степени принимают деятельное участие в предопределении судеб всего человечества (продолжение следует).Рауф РастовОзначает ли необходимость обретения Великой Россией четырёх базовых идеологий то, что для их изложения могут потребоваться целых четыре текста? Нет, достаточно будет двух текстов, которые можно будет называть Конституциями (при этом отказавшись от традиционных представлений о Конституции). Целиком весь текст Конституции Великой России – это, собственно говоря, и будут две ипостаси государственной идеологии Великой России (внешняя и внутренняя), а полный текст Конституции гражданского общества Великой России –будет, соответственно, двумя ипостасями национальной идеологии российского общества. Кроме того, нужно заметить, что когда речь идёт о государственной идеологии, которая врастает в соответствующую практику и повседневно, шаг за шагом, воплощается в ней, то в содержание понятия государственная идеология необходимо привносится нормативно-правовая составляющая – Основной Закон (одна из трёх подсистем Конституции). Государственная идеология, отображённая в тексте Конституции Великой России, должна представлять собой Преамбулу и триаду относительно автономных и достаточно пространных текстов: ИдеОлогия ( обоснование Сущего), которое является теоретико-методологическим базисом государственной идеологии, ИдеАлогия (обоснование Должного), являющейся её ценностным базисом и представленная в своде ценностных ориентиров и идеалов для государственных чиновников и работников различных отраслей экономики и Основной Закон, в котором получают своё закрепление наиболее значимые постулаты в виде базовых правовых норм и принципов, а также нормативно закрепляется вся архитектоника государственно-территориального устройства и форма государственного управления. В достаточно пространном тексте Преамбулы должно быть изложено содержание внешней идеологии. Аналогично этому, национальная идеология российской нации должна быть изложена в тексте Конституции гражданского общества Великой России. В её Преамбуле излагается внешняя идеология, а в триаде текстов – внутренняя идеология. ИдеОлогия (обоснование Сущего) должна быть представлена чем-то вроде современного варианта Домостроя, сопряжённого с обоснованием нашего традиционного уклада, ИдеАлогия (обоснование Должного) – должна быть представлена сводом ценностных ориентиров (традиционных ценностей) и идеалов для членов тех или иных структур и сообществ гражданского общества и Моральный кодекс Великоросса, представленный сводом базовых нравственных норм для российской нации. Сообразуясь с содержанием Морального кодекса, все структуры гражданского общества должны будут составить соответствующие своды правил нравственного поведения для членов своих сообществ с учётом тех специфических требований, которые имманентно обусловлены теми целями, на достижение которых направлена деятельность конкретного сообщества (продолжение следует).Рауф РастовДолжны ли последовать какие-либо структурные изменения в надстройке после структурных изменений экономического базиса российского общества? Должны. Великая Россия – это не только страна, но и особенная цивилизация и посему у нас должен быть свой особый путь, выражаемый формулой: «Монархия. Аристократия. Демократия». Эта формула в чём-то перекликается со знаменитой триадой графа С. С. Уварова «Православие, самодержавие, народность», в которой он интуитивно подобрался и был достаточно близок к оптимальной формуле общественно-политического обустройства Великой России. Именно такое название должна обрести наша великая держава. По традиции в названии страны обозначается форма государственного управления и государственно-территориального устройства, однако уникальность нашей огромной и многомерно сложной державы заключается в том, что ни одна из ныне существующих форм ей не подходит, оказываясь для неё слишком узким и одномерным. Великая Россия – это действительно великая и многомерно-сложная страна и при определении формы её государственного устройстве мы не обязаны исходить из измерений общего аршина. Мы можем одновременно синтезировать несколько исторически опробованных форм, применяя их на разных уровнях управления. А для восстановления распавшейся связи времён мы вполне можем пренебречь сложившейся традицией обозначать форму государственного управления в названии страны и определить её без какого-либо такого уточнения. Поскольку аргументов для обоснования названия «Великая Россия» слишком много, можно ограничиться лишь некоторыми из них. Именно с таким названием, совершенно нейтральным относительно какой-либо формы государственного управления, лучше всего сопрягается идея исторической преемственности как относительно Российской Империи, так и относительно СССР, в котором когда-то одной дружной семьёй проживали народы стран ближнего зарубежья. Такое название как бы приглашает бывшие республики СССР к воссозданию на обновлённой базе прежней имперской целостности. В рамках этой возрождённой имперской целостности, благодаря наращиванию территориального, экономического и людского потенциала до необходимых и достаточных критичных значений, все они не только смогут пожинать плоды синергических эффектов системного взаимодействия, но и значительно сэкономить на своих нынешних, вынужденно продублированных расходах на оборону (один только общий зонтик ПВО чего стоит!), на обеспечение космических средств связи и на многих иных «суверенных» издержках. В случае возвращения какой-либо бывшей республики в большую семью такое достаточно нейтральное название Великая Россия не будет затрагивать чувствительные струны национальной самоидентификации её титульной нации. Могу ошибаться, но как мне представляется, белоруса, например, вполне устроит быть великороссом, оставаясь при этом белорусом, чем одновременно быть белорусом и россиянином. И последний аргумент: давайте спросим у военных, какой вариант уставного ответа при награждении они предпочтут - «Служу России!» или «Служу Великой России!» (продолжение следует).Рауф РастовНа каждом уровне применяются свои особенные принципы управления. Уровень «Монархия» - принцип единоначалия. На этом уровне Президент сугубо единоначально принимает управленческие решения для страны с учётом интересов всего общества в целом. Уровень «Аристократия» (аристократия – власть лучших) - принцип демократического централизма. На этом уровне демократизм должен иметь некоторые особенности, которые выражаются в том, что решения выносятся большинством голосов при открытым ответственном голосовании выборщиков. Одним словом «лучшие решают» или «лучшие выбирают лучших», что соответствует смыслу понятия аристократия. Выборщики - это те люди, которых в своё время выдвинуло общество как своих лучших представителей (в профессиональном и нравственном отношении). Централизм выражается в руководстве единого центра управления, дисциплине. Уровень «Демократия» - это уровень непосредственной демократии (а все остальные виды демократии в принципе невозможны) решения выносятся большинством голосов при прямом тайном голосовании. Одно существенное примечание относительно данного уровня. Я могу ошибаться, но как мне представляется, уровень социумов, который был определён для органов местного самоуправления, отделённых от органов государственной власти, - это были недостаточно просчитанные положения Конституции РФ 1993 г. Представляется более предпочтительным такой вариант, когда органы местного самоуправления, отделённые от органов государственной власти, определяются только на уровне микросоциумов. И именно на этом уровне должна царить демократия (продолжение следует).Рауф РастовВ триаде «Монархия. Аристократия. Демократия» не подразумевается сугубо монархический строй для Великой России. Для обозначения предлагаемого смешанного строя у меня пока нет готового термина. Может всё-таки "Империя"? (при этом наполнив этот термин новыми сущностными смыслами). А термин «Монархия» в самой триаде обозначает лишь принцип преемственности президентской власти - я бы определил его как эстафетную передачу власти своему преемнику (в отличие от династийной передачи власти при «чистой» монархии). Поэтому выборы высшего должностного лица страны на этом уровне не предусматриваются. Президент сам должен подготовить своего преемника, натаскивая его на высоких и ответственных должностях. Властная триада может быть дополнена восстановлением института генерал-губернаторства, а также определением статуса стольных градов для Санкт-Петербурга и Владивостока, учреждением полномочных филиалов Министерства иностранных дел: Западный – в стольном граде Санкт-Петербурге, а Восточный – в стольном граде Владивостоке. В целом эти изменения могли бы способствовать интенсификации международных отношений как с западным, так и с восточным миром. Нужно учитывать, что у Великой России огромная территория и для решения менее ответственных международных вопросов с представителями двух основных цивилизаций не нужно будет гонять Министра иностранных дел на трансконтинентальные расстояния через всю страну. Одним из обучающих и, одновременно с этим, и испытательных вариантов для будущего преемника могла бы стать его успешная работа, например, на посту генерал-губернатора. Генерал-губернаторства по своему количеству в идеале должны составить не меньше 15-ти. Это может понадобиться для воссоздания прежней имперской целостности Великой России и соответствующей мотивации к этому современной элиты и руководителей стран - бывших союзных республик СССР. Каждому руководителю бывшей республики СССР, вернувшего своими усилиями эту республику в лоно возрождённой империи, нужно в добавок к сохранённой им должности руководителя этой республики, предложить высокий пост генерал-губернатора и титул Великого князя Великой России. Возможно это станет для него достаточной компенсацией утраты своего формального суверенитета (продолжение следует).Рауф РастовДля восстановления распавшейся связи времён и практического воплощения идеи преемственности Великой России относительно Российской Империей и СССР можно ввести две действующие институции: Императора (Императрицы) Великой России и Президиума Верховного Совета СССР. Верховную структуру гражданского общества Великой России могло составить возрождённое дворянство, возглавляемое главой Российского Императорского Дома Романовых. Император (Императрица) Великой России – это реально действующая высокая должность, обладатель которого возглавляет все структуры гражданского общества, в том числе возрождённое дворянство и подчинённые ему (ей) заново и полноценно институциализированные структуры казачества (то есть казачеству нужно будет ещё придать более полноценный официально признанный статус). Императору (Императрице) должно быть предоставлено право дарования высших дворянских титулов, вынесение соответствующих Указов, корректирующих ошибочные действия или бездействия чиновников императорского прошлого. Например, всем полномочным Представителям Президента либо генерал-губернаторам (если этот институт будет возрождён) она могла бы иметь даровать титулы Великого Князя. В качестве более современного, можно рассмотреть вариант написание обоих слов с заглавной (прописной) буквы–Генерал-Губернатор. На данный момент все подобные титулы для нас пока ещё являются пустым звуком (пустыми понятиями). Но, поскольку люди самоутверждаются не только своими личными заслугами, но и своей принадлежностью к каким-то сообществам (сословиям), корпорациям и т.д., которая к тому же получит вполне официальное признание, то было бы глупо не использовать такие мощные мотивации, которые побуждают людей к общественной активности, к каким-то высоким свершениям или подвигам. В конечном итоге это будет работать на пользу всему обществу. Ну, а те, кому такие титулы совершенно безразличны, могут быть снисходительными к тем, кому они интересны. Во всяком случае, уж лучше наша Императрица будет одаривать великороссов высокими титулами, чем это будет делать королева Великобритании, которая позволяет себе присваивать кому-то титулы баронов нашей Сибири. Для Президиума Верховного Совета СССР тоже будет работы непочатый край. Она, прежде всего, будет связана с восстановлением исторической справедливости по присуждению высоких наград или высоких званий СССР, решения по которым в своё время были незаслуженно отклонены и некоторые другие вопросы, связанные с признанием права и т.д. Например, изучив представленные и архивные документы, Президиум Верховного Совета СССР сможет принимать соответствующие решения по присвоению почётных званий, относящихся к периоду СССР и присуждению государственных наград СССР. В случае исправления факта исторической несправедливости, связанного, например, с присвоением почётного звания «Герой Советского Союза», можно будет присваивать это почётное звание, несмотря на последующее присвоение звания «Герой России» и с сохранением второго почётного звания в качестве моральной компенсации (продолжение следует).Рауф РастовПолитика президента и деятельность правительства могут стать достаточно эффективными для разрешения назревших проблем нашего общества лишь при наличии двух существенных условий: обретения государственной и национальной идеологии России и налаживания конструктивной самоорганизации общества. Эти два фактора должны стать не только дополняющими друг друга, но и одновременно с этим стать существенными составляющими проводимой в стране социально-экономической политики. Из этого следует, что многие претензии общества к внутренней политике Президента В. В. Путина заключают в себе изрядную долю парадоксальности, поскольку запуск процесса идеологических изысканий, нацеленных на обретение государственной и национальной идеологии, а также достижение необходимой и достаточной меры организованности российского общества являются именно теми задачами, которые должно решить само общество (продолжение следует).Рауф РастовСоциальный капитал в моём представлении – это определённый уровень конструктивной самоорганизации всех структур гражданского общества, достигнутый в результате целенаправленных усилий самого общества при всемерной поддержке со стороны государства. В процессе социального строительства может быть использован принцип разумного соборного начала. Почти полное отсутствие социального капитала это та зияющая пустота в нашем обществе, которую нужно в срочном порядке устранять. Наработка и наращивание социального капитала – одно из существенных условий эффективной социально-экономической политики. Поэтому в самом ближайшем будущем качество не только человеческого капитала, но и качество социального капитала станут определяющими факторами успешного развития страны (продолжение следует).
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