Комиссии за переводы самому себе убирают, россияне ждут повышения зарплат. Обзор Банки.ру

Банки заранее убирают комиссии за переводы самому себе, пишут «Известия». В июле этого года Госдума приняла закон о бесплатных перечислениях для граждан между своими счетами в разных банках (me-to-me операции) до 30 млн рублей в месяц.
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