Банки.ру
ГлавнаяТемыДобавить свою темуЛучшие темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Банки.ру

95 063 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Соловьев
    Че за херня?В Думе предложили...
  • Vitaly Arkhipov
    Может Греф и не врет, ведь у наших банков идет конкуренция по размеру ЖАДНОСТИ.Они быстрее сдохнут, чем откажутся от ...«Мы не жадные, но...
  • Вадим Кузнецов
    "И в полночь ваши денежки заройте в землю - где? И в полночь ваши денежки вложите в этот банк..."Раскрыты способы ...

Комиссии за переводы самому себе убирают, россияне ждут повышения зарплат. Обзор Банки.ру

Банки заранее убирают комиссии за переводы самому себе, пишут «Известия». В июле этого года Госдума приняла закон о бесплатных перечислениях для граждан между своими счетами в разных банках (me-to-me операции) до 30 млн рублей в месяц.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх