ВСУ нарушают Женевскую конвенцию не только в отношении российских бойцов, но и собственных военных. Уже около трех месяцев украинское командование держит 55 непригодных к службе в десантно-штурмовых войсках по инвалидности человек в подвале.
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