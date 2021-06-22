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О маленьком трусливом президенте как бы сверхдержавы

О маленьком трусливом президенте как бы сверхдержавы

Фото © Reuters.Вот, казалось бы, чего бояться тому, за чьей спиной несокрушимая мощь многомиллионной страны с крепкой армией, ядерным оружием, современными средствами доставки, прорывами в космосе и многое, многое другое?Но всё же он – боится.

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