БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Новая технология «роя» БПЛА от Saab для шведской армии

Новая технология «роя» БПЛА от Saab для шведской армии

БПЛА производства компании Saab Швеция давно оценила потенциал беспилотных летательных аппаратов и начала разработку подобной техники.

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