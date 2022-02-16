В Казнете начал распространяться очередной фейк о реформах в образовании. На этот раз родителей пугают тем, что якобы их детей заберут в "специализированные школы ООН" и разрешат видеться с ними только шесть дней в году.
Популярные статьи
- NetEase: Мария Захарова ловко поставила на место Лиз Трасс из-за слов о скором «российском вторжении»
- Military Watch: Россия получила идеальную систему ПВО, которая не позволит истребителям США перечень океан
- Румыния требует от России возвращения золотого запаса, переданного в Москву в 1916 году на хранение
Свежие комментарии