Berg PRESS

469 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Briz Bazelik
    ДУРА, - иди учи уроки, иначе так дурочкой помрёшь!!!Британия пригрози...
  • geo1804
    на передовую её отправитьБритания пригрози...
  • Геннадий Бережнов
    А после трёх дней уже и не подключать её обратно. Что упало то прапало.Украина на три дн...

Информацию об открытии "спецшкол ООН" в Казахстане прокомментировали в МОН

Информацию об открытии "спецшкол ООН" в Казахстане прокомментировали в МОН

В Казнете начал распространяться очередной фейк о реформах в образовании. На этот раз родителей пугают тем, что якобы их детей заберут в "специализированные школы ООН" и разрешат видеться с ними только шесть дней в году.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх