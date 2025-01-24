В США предложили Европе оплатить поставки американского вооружения Украине

Экс-чиновник администрации бывшего президента США Джо Байдена заявил, что президент США Дональд Трамп должен заставить Европу платить за американские поставки оружия Киеву, сообщает издание Breaking Defense.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии