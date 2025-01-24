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В США предложили Европе оплатить поставки американского вооружения Украине

В США предложили Европе оплатить поставки американского вооружения Украине

Экс-чиновник администрации бывшего президента США Джо Байдена заявил, что президент США Дональд Трамп должен заставить Европу платить за американские поставки оружия Киеву, сообщает издание Breaking Defense.

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