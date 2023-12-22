С начала года в Астрахани ликвидировали более 4,5 тысяч несанкционированных свалок

И с каждой такой точки в среднем вывезли более 3 тонн мусора. За 11 с половиной месяцев 2023 года в Астрахани силами муниципального предприятия «Чистый город» было ликвидировано 4517 очагов несанкционированных свалок, с которых вывезено свыше 13 тыс.