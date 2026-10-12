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Как ИТ-компаниям выстроить эффективную систему Customer Success

Как ИТ-компаниям выстроить эффективную систему Customer Success

Юлия Ольхова - Директор по развитию Customer Success VK Tech. В основе концепции Customer Success (CS) — единая система, которая помогает понимать, как заказчики используют продукт, каких бизнес-целей достигают с его помощью, какие новые сценарии развивают.

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