Как ИТ-компаниям выстроить эффективную систему Customer Success

Юлия Ольхова - Директор по развитию Customer Success VK Tech. В основе концепции Customer Success (CS) — единая система, которая помогает понимать, как заказчики используют продукт, каких бизнес-целей достигают с его помощью, какие новые сценарии развивают.
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