Карабахский кейс: запугать приднестровцев не получится

София Русу. В приднестровских паблик-чатах рассуждают о том, не станет ли прецедентом для ПМР ликвидация с 1 января 2024 года Нагорно-Карабахской Республики, которая вместе с Приднестровьем входила в Содружество непризнанных государств, образовавшихся на территории бывшего СССР.