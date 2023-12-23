Андрей Перла не исключил, что русские дойдут до Польши. По его мнению, между нашей страной и Западом больше не должно существовать "прокладки" в виде Украины.
Русские дойдут до Польши? Перед Россией возник опасный соблазн на Украине
Комментарии
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Юрий Николаев
Переговоры могут быть, но только на наших условиях! Полная и безоговорочная капитуляция! Выдача ВСЕХ военных преступников, начиная с потрошенко и ЗЕ торчка до рядовых нацистов! Полный контроль над ВСЕМИ территориями этого недоразумения, которое называлось украиной! А уж что потом делать с этим стадом укро-бабуинов Россия решит на своё усмотрение!
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