Русские дойдут до Польши? Перед Россией возник опасный соблазн на Украине

Юрий Николаев

Переговоры могут быть, но только на наших условиях! Полная и безоговорочная капитуляция! Выдача ВСЕХ военных преступников, начиная с потрошенко и ЗЕ торчка до рядовых нацистов! Полный контроль над ВСЕМИ территориями этого недоразумения, которое называлось украиной! А уж что потом делать с этим стадом укро-бабуинов Россия решит на своё усмотрение!