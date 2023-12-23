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Политический вестник

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Русские дойдут до Польши? Перед Россией возник опасный соблазн на Украине

Русские дойдут до Польши? Перед Россией возник опасный соблазн на Украине

Андрей Перла не исключил, что русские дойдут до Польши. По его мнению, между нашей страной и Западом больше не должно существовать "прокладки" в виде Украины.

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Комментарии
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Юрий Николаев
Переговоры могут быть, но только на наших условиях! Полная и безоговорочная капитуляция! Выдача ВСЕХ военных преступников, начиная с потрошенко и ЗЕ торчка до рядовых нацистов! Полный контроль над ВСЕМИ территориями этого недоразумения, которое называлось украиной! А уж что потом делать с этим стадом укро-бабуинов Россия решит на своё усмотрение!
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