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Пили для здоровья, а пострадала печень: чем опасны витамины и БАДы после 50 лет

Пили для здоровья, а пострадала печень: чем опасны витамины и БАДы после 50 лет

В домашней аптечке человека, который заботится о здоровье, нередко найдется целый набор добавок: витамин D для костей, рыбий жир для сердца, комплекс для волос и ногтей, коллаген для суставов, средства для иммунитета.

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