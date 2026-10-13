Пили для здоровья, а пострадала печень: чем опасны витамины и БАДы после 50 лет

В домашней аптечке человека, который заботится о здоровье, нередко найдется целый набор добавок: витамин D для костей, рыбий жир для сердца, комплекс для волос и ногтей, коллаген для суставов, средства для иммунитета.
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