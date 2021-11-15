Автогол Кудряшова отправил Россию в стыки, 3-е место наших на Кубке «Карьялы», Хэмилтон хлопнул Ферстаппена в Бразилии, Роналду и Златан пока не едут на ЧМ, Кузнецов может попасть на ОИ и другие новости

Лена Мисько

Карпин: надеялся, что будем играть по-другому. Я — идиот🔥 ⠀ «Головин — мастеровитый футболист, который в сборной не показывает всё, на что он способен, всего мастерства. Головин может большее. Пока не могу сказать, что не так. От кого он должен получать мяч? Разве у наших защитников был мяч? Нет. ⠀ Кто должен быть лидером сборной? Все могут. Вчера этот человек был на поле, но, наверное, не показал. Не надо вести игру, надо открыться и дать адрес. Это могут все, но вчера это не делал никто – начиная от вратаря и заканчивая нападающим. ⠀ Шли забросы на Смолова, но он не может вести борьбу наверху. ⠀ Мы надеялись играть по-другому, я надеялся. Я — идиот. Надеялся, что будем играть в футбол до перерыва, потом – что ребята успокоятся. ⠀ Поражение заслуженное. 4-3-3 трансформируются в любую схему. Схема не играет в футбол. Когда мяч у нас, там нет схемы, она всегда меняется. В атаке трансформируются все схемы. При обороне наша схема 4-3-3, при атаке 4-5-1. ⠀ Проблема была с мячом. Было бы легче, если мяч у нас задерживался. А мы только обороняясь – когда так происходит, что-то да случится. ⠀ Есть ли такое, что российские игроки меньше доверяют отечественному тренеру? 500% нет. Уровень наших футболистов достаточно высокий, чтобы решать какие-то задачи. Я говорю именно о мастерстве, но его надо показывать. Мне хотелось бы общаться с игроками больше, но это физически невозможно. ⠀ Меня задело, что не было попыток атаковать. Мы об этом говорили, отрабатывали это. Говорим об этом с сентября. Не сделали это, когда это было нужно. ⠀ Есть ли уверенность, что буду тренером сборной в стыковых матчах? Не знаю, думаю. ⠀ Допустим, у меня есть контракт, но если я не хочу? Меня что, удержат силой? Сейчас я размышляю. Сейчас контракт автоматически продлён до марта. ⠀ Мне надо отдохнуть, проанализировать всё, через неделю скажу, что я надумал. ⠀ Меня разочаровала игра, а не результат. Что дальше делать? В стыках будет ещё большее давление. Может ли эта сборная играть при ещё большем давлении? Сложно сравнивать тренера клуба и тренера сборной. В клубе есть определённый состав, тут ты не знаешь, какой у тебя состав — ты не контролируешь ситуацию». ⠀ Источник: "championat.com"