Родители напали с вилами на полицейских, а неизвестный повредил 14 машин во дворе дома: что произошло, пока вы спали Росавиация ввела ограничения на ночные вылеты из России в аэропорты Израиля до особых распоряжений из-за нестабильной военно-политической обстановки.
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