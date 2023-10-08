Родители напали с вилами на полицейских, а неизвестный повредил 14 машин во дворе дома: что произошло, пока вы спали Росавиация ввела ограничения на ночные вылеты из России в аэропорты Израиля до особых распоряжений из-за нестабильной военно-политической обстановки.