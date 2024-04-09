В Красноярском крае перед судом предстанет обвиняемый в серии краж из домовладения

Следственным отделом полиции Приморского района Управления МВД России по городу Новороссийску завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении ранее неоднократно судимого 61-летнего приезжего из Белореченского района по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».
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