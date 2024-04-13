США запретили импорт алюминия, меди и никеля из России: главное за сутки

МОСКВА, 13 апреля, ФедералПресс. Власти США ввели запрет на ввоз в страну алюминия, меди и никеля российского происхождения, экс-аналитик Пентагона обвинила Запад в затягивании украинского конфликта, а Вашингтон хочет выделить Киеву помощь в формате займа.