«Посмотрите, какое дно», – Ольга Бузова посмеялась над Тарасовым, который решил пропиариться на отношениях с ней Оксана БуянкинаОльга Бузова давно не реагирует на критику хейтеров, а вот к тому, что о ней говорят друзья, она относится очень трепетно.
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