«Посмотрите, какое дно», – Ольга Бузова посмеялась над Тарасовым, который решил пропиариться на отношениях с ней Оксана БуянкинаОльга Бузова давно не реагирует на критику хейтеров, а вот к тому, что о ней говорят друзья, она относится очень трепетно.