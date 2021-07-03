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«Посмотрите, какое дно», – Ольга Бузова посмеялась над Тарасовым, который решил пропиариться на отношениях с ней

«Посмотрите, какое дно», – Ольга Бузова посмеялась над Тарасовым, который решил пропиариться на отношениях с ней

«Посмотрите, какое дно», – Ольга Бузова посмеялась над Тарасовым, который решил пропиариться на отношениях с ней Оксана БуянкинаОльга Бузова давно  не реагирует на критику хейтеров, а вот к тому, что о ней говорят друзья, она относится очень трепетно.

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