Завершились съемки комедийного сериала «Многодетство» с Нелли Уваровой

В Москве завершились съемки многосерийного комедийного проекта «Многодетство». В картине приняла участие российская актриса и звезда сериала «Не родись красивой» Нелли Уварова, сообщает «Российская газета».
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