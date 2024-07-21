Intel Medical Group: большинство производителей медоборудования остались в РФ

Объективно сравнивая ситуацию с иностранными брендами, которые были представлены на отечественном рынке стоматологии ранее и сейчас, можно сказать, что большинство из них остались в России, так как медицинское оборудование и материалы не попали в раздел санкционных продуктов.
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