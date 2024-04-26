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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Путин призвал уделить внимание вопросам межнационального согласия

Президент России Владимир Путин указал на важность поддержания межнационального согласия в стране. При этом он отметил, что конкурентным преимуществом России, по сравнению с другими странами, является культурное многообразие.

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