Путин призвал уделить внимание вопросам межнационального согласия

Президент России Владимир Путин указал на важность поддержания межнационального согласия в стране. При этом он отметил, что конкурентным преимуществом России, по сравнению с другими странами, является культурное многообразие.
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