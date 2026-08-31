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Царьград

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РАН предупредила об осенних циклонах и наводнениях в России

РАН предупредила об осенних циклонах и наводнениях в России

Владимир Семенов из Института физики атмосферы РАН сообщил о возможных аномальных осадках и наводнениях в России осенью из-за циклонов.

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