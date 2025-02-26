«СТАН» выпустил импортозамещенный фрезерный станок для авиастроения

Фото: «СТАН» Станкостроительный холдинг «СТАН» Госкорпорации Ростех выпустил полностью отечественный пятиосевой станок VMB 800 с ЧПУ для обработки литых корпусных деталей, используемых в авиа- и вертолетостроении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии