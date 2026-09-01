В порту Усть-Луга произошло возгорание из-за атаки беспилотника

После атаки беспилотного летательного аппарата в порту Усть-Луга произошел пожар. На месте работают экстренные службы.
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