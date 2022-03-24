"Я дар речи потерял совсем": женщина выехала на дорогу Владивостока и удивила всех

В Telegram — канале dpscontrol_125rus (12+) жители Владивостока рассказали о необычной женщине, которая выехала на оживленную дорогу города и удивила буквально всех проезжающих водителей.
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