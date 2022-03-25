В Воронеже участковые уполномоченные полиции выявили и пресекли факт фиктивной регистрации иностранных граждан

В рамках проведения профилактических мероприятий по выявлению нарушений миграционного законодательства участковые уполномоченные полиции отдела полиции № 5 УМВД России по городу Воронежу на территории Придонского микрорайона выявили и пресекли факт фиктивной постановки на учет по месту пребывания иностранных граждан.
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