В Воронеже участковые уполномоченные полиции выявили и пресекли факт фиктивной регистрации иностранных граждан

В рамках проведения профилактических мероприятий по выявлению нарушений миграционного законодательства участковые уполномоченные полиции отдела полиции № 5 УМВД России по городу Воронежу на территории Придонского микрорайона выявили и пресекли факт фиктивной постановки на учет по месту пребывания иностранных граждан.