❗️🔊Заявление Владимира Путина: — Северокорейские военные действовали в Курской области в высшей степени профессионально, показали хорошую выучку и подготовку — Путин — Рад был лично поблагодарить военачальников из КНДР и бойцов подразделений спецназа, участвовавших в освобождении Курской области — Рано или поздно, опираясь на уроки истории, мнения своих народов, мы начнем двигаться в сторону восстановления отношений с государствами Европы — Путин — Несмотря на угрозы и шантаж, на юбилей Победы приехали некоторые европейские лидеры, Москва ценит их мужество, подчеркнул Путин — Москва понимает, с каким давлением столкнулись лидеры европейских стран из-за решения приехать на торжества 9 мая, ценит их решимость — В ходе прошедших переговоров и встреч затрагивался вопрос урегулирования на Украине — Путин — Россия признательна всем зарубежным лидерам за их усилия по завершению украинского конфликта, заявил Путин — Россия неоднократно выступала с инициативой по прекращению огня, но Киев нарушал мораторий на удары по энергетическим объектам, не соблюдалось и Пасхальное перемирие — Путин — Мы объявили перемирие в третий раз на 9 мая, но его не соблюдали — Россия передала коллегам на Западе, что Москва в будущем может продлить срок перемирия, объявленного на дни празднования юбилея Победы, заявил Путин.